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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 08 марта 2020
Рубин
08.03.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
30'
П. Сантос
42'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
90'
+1
Желтая карточка
П. Антон
90'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Попович
84'
Желтая карточка
М. Глушенков
81'
Вторая желтая
А. Зиньковский
80'
Вторая желтая
А. Зиньковский
Желтая карточка
И. Коновалов
72'
62'
Желтая карточка
А. Зиньковский
Замена
Д. Макаров
️️️️
Д. Йевтич
60'
57'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Д. Кабутов
54'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Желтая карточка
П. Сантос
48'
Вторая желтая
Х. Кварацхелия
45'
+3
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Попович
Пас отдал
Д. Радонич
ГОЛ! 1:0!
П. Сантос
30'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
2-5-2-1
99
Дюпин
15
Старфельт
28
Сантос
7
Йевтич
92
Подберезкин
94
Данченко
22
Давиташвили
17
Коновалов
7
Кварацхелия
17
Зуев
18
Игнатьев
3-3-3-1
39
Фролов
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
2
Зеффан
94
Тимофеев
22
Анюков
9
Радонич
22
Попович
5
Антон
77
Зиньковский
7
Йевтич
77
Макаров
77
Макаров
7
Йевтич
22
Попович
23
Комбаров
23
Комбаров
22
Попович
70
Кабутов
10
Глушенков
10
Глушенков
70
Кабутов
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
7
Сафа Хади
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
7
Сафа Хади
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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