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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Крылья Советов
Сочи - Крылья Советов: обзор матча 05 октября 2019
Сочи
05.10.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
4'
А. Соболев
69'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Крылья Советов
87'
Замена
Д. Радонич
️️️️
П. Антон
84'
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
И. Цаллагов
76'
76'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Анюков
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
67'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Н. Бурмистров
66'
61'
Пенальти не реализован!
А. Соболев
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Мостовой
59'
Желтая карточка
Д. Лагатор
51'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
А. Померко
51'
34'
Желтая карточка
А. Соболев
22'
Желтая карточка
С. Мияилович
Желтая карточка
А. Померко
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
45
Миладинович
32
Мевля
44
Калугин
20
Померко
15
Цаллагов
16
Нобоа
77
Мостовой
18
Бурмистров
91
Заболотный
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
22
Анюков
51
Карпов
23
Чернов
23
Комбаров
8
Гацкан
22
Мияилович
5
Антон
77
Зиньковский
7
Соболев
99
Канунников
20
Померко
94
Лагатор
94
Лагатор
20
Померко
18
Бурмистров
7
Полоз
7
Полоз
18
Бурмистров
77
Мостовой
87
Карапетян
87
Карапетян
77
Мостовой
22
Анюков
4
Чичерин
4
Чичерин
22
Анюков
5
Антон
9
Радонич
9
Радонич
5
Антон
99
Канунников
11
Терехов
11
Терехов
99
Канунников
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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