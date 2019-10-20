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Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 20 октября 2019
Оренбург
20.10.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
18'
П. Антон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
90'
+6
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Соболев
90'
+3
Красная карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Т. Аюпов
90'
+3
89'
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Шахов
89'
83'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Зиньковский
Замена
А. Кулишев
️️️️
Ф. Рогич
76'
71'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
П. Антон
63'
Желтая карточка
П. Антон
Желтая карточка
Р. Алвеш
57'
Желтая карточка
Ф. Рогич
45'
27'
Желтая карточка
М. Канунников
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
22
Александр Анюков
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Климович
26
Радакович
29
Шахов
12
Малых
32
Терехов
8
Аюпов
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
7
Чуканов
21
Деспотович
4-3-1-2
1
Рыжиков
51
Карпов
23
Чернов
23
Комбаров
22
Анюков
8
Гацкан
22
Мияилович
5
Антон
77
Зиньковский
99
Канунников
7
Соболев
6
Рогич
32
Кулишев
32
Кулишев
6
Рогич
29
Шахов
7
Фамейе
7
Фамейе
29
Шахов
77
Зиньковский
69
Голенков
69
Голенков
77
Зиньковский
5
Антон
70
Кабутов
70
Кабутов
5
Антон
7
Соболев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
7
Соболев
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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