Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Арсенал
Крылья Советов - Арсенал: обзор матча 20 июля 2019
Крылья Советов
20.07.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
43'
А. Соболев
56'
Т. Бурлак
22'
С. Ткачев
24'
Э. Кангва
52'
А. Тудоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Арсенал
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Г. Григалава
90'
+5
Желтая карточка
С. Ткачев
90'
+2
Замена
А. Денисов
️️️️
М. Беляев
90'
+1
Желтая карточка
В. Альварес
82'
Желтая карточка
Е. Луценко
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Анюков
75'
Желтая карточка
Д. Кабутов
72'
71'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Э. Кангва
63'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Тудоре
Желтая карточка
С. Мияилович
59'
ГОЛ! 2:3!
Т. Бурлак
Пас отдал
Д. Радонич
56'
55'
Желтая карточка
Э. Кангва
Замена
Д. Радонич
️️️️
П. Антон
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
А. Тудоре
Пас отдал
М. Беляев
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Зиньковский
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
Пас отдал
П. Антон
43'
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кангва
Пас отдал
С. Ткачев
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Пас отдал
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Раду Гынсарь
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рыжиков
70
Кабутов
90
Бурлак
51
Карпов
23
Комбаров
22
Анюков
10
Гынсарь
22
Мияилович
5
Антон
77
Зиньковский
7
Соболев
4-4-1-1
36
Левашов
9
Комбаров
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
88
Лесовой
23
Чаушич
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
99
Тудоре
22
Анюков
32
Терехов
32
Терехов
22
Анюков
5
Антон
9
Радонич
9
Радонич
5
Антон
77
Зиньковский
99
Канунников
99
Канунников
77
Зиньковский
6
Беляев
71
Денисов
71
Денисов
6
Беляев
10
Кангва
70
Костадинов
70
Костадинов
10
Кангва
99
Тудоре
48
Луценко
48
Луценко
99
Тудоре
Остались в запасе
Крылья Советов
Арсенал
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Арсенал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Крылья Советов
Арсенал
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
20 ноября
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
20 ноября
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20 ноября
1
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+