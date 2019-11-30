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Крылья Советов - Уфа
Крылья Советов - Уфа: обзор матча 30 ноября 2019
Крылья Советов
30.11.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
25'
Л. Бизяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Уфа
Желтая карточка
В. Лысцов
90'
70'
Желтая карточка
Б. Йокич
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Канунников
68'
67'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
В. Кротов
55'
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Тилль
48'
Желтая карточка
К. Карп
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
46'
33'
Желтая карточка
А. Пуцко
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бизяк
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Рыжиков
50
Лысцов
90
Бурлак
23
Чернов
2
Полуяхтов
94
Тимофеев
22
Анюков
9
Радонич
77
Зиньковский
99
Канунников
4-2-2-1-1
31
Беленов
33
Сухов
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
55
Карп
74
Фомин
10
Алиев
18
Тилль
57
Кротов
77
Бизяк
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
99
Канунников
11
Терехов
11
Терехов
99
Канунников
18
Тилль
50
Голубев
50
Голубев
18
Тилль
57
Кротов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
57
Кротов
Остались в запасе
Крылья Советов
Уфа
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Крылья Советов - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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