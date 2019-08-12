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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 12 августа 2019
Ростов
12.08.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
33'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
Замена
А. Логашов
️️️️
Е. Чернов
90'
Желтая карточка
С. Песьяков
88'
87'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Соболев
73'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Р. Гынсарь
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Ионов
73'
70'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Анюков
Желтая карточка
А. Козлов
64'
Желтая карточка
Д. Чистяков
63'
Замена
А. Зуев
️️️️
Х. Байрамян
55'
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Ионов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
3-4-1-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
23
Чернов
51
Карпов
22
Анюков
94
Тимофеев
8
Гацкан
23
Комбаров
10
Гынсарь
7
Соболев
99
Канунников
19
Байрамян
17
Зуев
17
Зуев
19
Байрамян
23
Чернов
43
Логашов
43
Логашов
23
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
15
Глебов
11
Ионов
7
Соболев
69
Голенков
69
Голенков
7
Соболев
22
Анюков
77
Зиньковский
77
Зиньковский
22
Анюков
10
Гынсарь
9
Радонич
9
Радонич
10
Гынсарь
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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