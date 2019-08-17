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РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 17 августа 2019
Урал
17.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
90+3'
А. Панюков
28'
Р. Гынсарь
79'
А. Соболев
84'
Д. Радонич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Крылья Советов
ГОЛ! 1:3!
А. Панюков
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кулаков
88'
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ильин
88'
84'
ГОЛ! 0:3!
Д. Радонич
Пас отдал
А. Соболев
Желтая карточка
А. Панюков
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Соболев
Пас отдал
А. Тимофеев
76'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Кабутов
69'
Желтая карточка
Д. Кабутов
68'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Р. Гынсарь
Вторая желтая
Р. Емельянов
67'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Н. Димитров
63'
Замена
А. Панюков
️️️️
П. Погребняк
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Комбаров
42'
Замена
С. Мияилович
️️️️
А. Гацкан
Желтая карточка
Р. Емельянов
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гынсарь
Пас отдал
Д. Кабутов
16'
Желтая карточка
Р. Гынсарь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
1
Олег Баклов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
11
Артем Шаболин
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Годзюр
77
Насыров
33
Ароян
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
20
Бумаль
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
88
Погребняк
3-4-1-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
22
Анюков
8
Гацкан
94
Тимофеев
23
Комбаров
10
Гынсарь
99
Канунников
7
Соболев
17
Димитров
40
Бавин
40
Бавин
17
Димитров
98
Ильин
10
Юсупов
10
Юсупов
98
Ильин
88
Погребняк
11
Панюков
11
Панюков
88
Погребняк
70
Кабутов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
70
Кабутов
10
Гынсарь
9
Радонич
9
Радонич
10
Гынсарь
8
Гацкан
22
Мияилович
22
Мияилович
8
Гацкан
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
43
Александр Голубцов
АП
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
43
Александр Голубцов
АП
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Урал - Крылья Советов
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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