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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 21 сентября 2019
Ахмат
21.09.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
27'
А. Понсе
90+4'
М. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Карпов
Пас отдал
А. Зиньковский
86'
Замена
С. Мияилович
️️️️
А. Гацкан
Замена
З. Нижич
️️️️
Д. Глушаков
86'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
О. Роши
85'
83'
Замена
Д. Радонич
️️️️
М. Канунников
73'
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Анюков
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Б. Бериша
71'
Желтая карточка
В. Анхель
67'
50'
Желтая карточка
Н. Чернов
45'
Желтая карточка
М. Карпов
Желтая карточка
О. Роши
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Понсе
27'
Желтая карточка
Р. Уциев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
4-4-1-1
1
Городов
5
Мусалов
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
11
Исмаэл
21
Роши
88
Глушаков
19
Иванов
7
Бериша
9
Понсе
3-3-1-1-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
22
Анюков
8
Гацкан
23
Комбаров
5
Антон
77
Зиньковский
99
Канунников
7
Соболев
88
Глушаков
23
Нижич
23
Нижич
88
Глушаков
21
Роши
7
Садулаев
7
Садулаев
21
Роши
7
Бериша
4
Шиманьски
4
Шиманьски
7
Бериша
22
Анюков
32
Терехов
32
Терехов
22
Анюков
8
Гацкан
22
Мияилович
22
Мияилович
8
Гацкан
99
Канунников
9
Радонич
9
Радонич
99
Канунников
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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