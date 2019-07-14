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Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 14 июля 2019
Крылья Советов
14.07.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
51'
А. Соболев
58'
А. Соболев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
89'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Сигурдссон
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Соболев
84'
79'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
З. Шарлия
78'
Желтая карточка
Ф. Чалов
Замена
А. Тимофеев
️️️️
П. Антон
71'
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Анюков
66'
61'
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Ахметов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Соболев
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Кабутов
51'
46'
Желтая карточка
З. Шарлия
Желтая карточка
Д. Комбаров
38'
31'
Желтая карточка
В. Васин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Раду Гынсарь
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рыжиков
70
Кабутов
51
Карпов
90
Бурлак
23
Комбаров
22
Анюков
10
Гынсарь
22
Мияилович
5
Антон
77
Зиньковский
7
Соболев
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
5
Васин
31
Шарлия
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
22
Анюков
32
Терехов
32
Терехов
22
Анюков
5
Антон
94
Тимофеев
94
Тимофеев
5
Антон
7
Соболев
9
Радонич
9
Радонич
7
Соболев
97
Ахметов
15
Бийол
15
Бийол
97
Ахметов
10
Сигурдссон
22
Марадишвили
22
Марадишвили
10
Сигурдссон
31
Шарлия
20
Нисимура
20
Нисимура
31
Шарлия
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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