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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Крылья Советов
Тамбов - Крылья Советов: обзор матча 16 марта 2020
Тамбов
16.03.2020, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
33'
Г. Мелкадзе
54'
В. Обухов
80'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Крылья Советов
86'
Замена
С. Хади
️️️️
А. Тимофеев
ГОЛ! 3:0!
А. Килин
Пас отдал
Г. Шелия
80'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Обухов
78'
65'
Желтая карточка
А. Анюков
62'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
М. Глушенков
Желтая карточка
А. Килин
61'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
60'
55'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Радонич
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
54'
46'
Желтая карточка
Д. Радонич
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Ойеволе
46'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Костюков
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
33'
25'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
25
Филин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
55
Шляков
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
77
Мелкадзе
3-3-3-1
39
Фролов
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
2
Зеффан
94
Тимофеев
22
Анюков
9
Радонич
22
Попович
5
Антон
10
Глушенков
58
Ойеволе
20
Юрганов
20
Юрганов
58
Ойеволе
13
Обухов
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Обухов
77
Костюков
10
Федчук
10
Федчук
77
Костюков
94
Тимофеев
7
Хади
7
Хади
94
Тимофеев
9
Радонич
69
Голенков
69
Голенков
9
Радонич
10
Глушенков
23
Комбаров
23
Комбаров
10
Глушенков
Остались в запасе
Тамбов
Крылья Советов
20
Мигел Кардозу
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Тамбов - Крылья Советов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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