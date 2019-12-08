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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 08 декабря 2019
Крылья Советов
08.12.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Урал
21'
Н. Чернов
65'
Д. Радонич
43'
П. Погребняк
50'
П. Погребняк
83'
О. Эль Кабир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
90'
+3
Желтая карточка
М. Меркулов
Желтая карточка
А. Соболев
87'
83'
ГОЛ! 2:3!
О. Эль Кабир
Желтая карточка
А. Анюков
78'
68'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
М. Кухарчик
ГОЛ! 2:2!
Д. Радонич
Пас отдал
А. Зиньковский
65'
Желтая карточка
С. Мияилович
63'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Терехов
60'
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Гацкан
55'
54'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Фидлер
53'
Желтая карточка
В. Ароян
50'
ГОЛ! 1:2!
П. Погребняк
Пас отдал
В. Ароян
43'
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
26'
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
Пас отдал
А. Зиньковский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Деян Радонич
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Рыжиков
32
Терехов
51
Карпов
23
Чернов
2
Полуяхтов
94
Тимофеев
8
Гацкан
22
Анюков
22
Мияилович
77
Зиньковский
7
Соболев
4-2-1-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
23
Поляков
3
Меркулов
10
Фидлер
8
Августиняк
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
18
Кухарчик
88
Погребняк
32
Терехов
70
Кабутов
70
Кабутов
32
Терехов
8
Гацкан
9
Радонич
9
Радонич
8
Гацкан
10
Фидлер
5
Егорычев
5
Егорычев
10
Фидлер
18
Кухарчик
40
Бавин
40
Бавин
18
Кухарчик
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Крылья Советов - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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