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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Крылья Советов
Уфа - Крылья Советов: обзор матча 27 июля 2019
Уфа
27.07.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
21'
Д. Фомин
33'
В. Полуяхтов (АГ)
25'
С. Мияилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Крылья Советов
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
С. Игбун
90'
+4
84'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Соболев
Замена
Д. Емельянов
️️️️
О. Тилль
82'
74'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Р. Гынсарь
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Козлов
74'
70'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Анюков
60'
Желтая карточка
А. Соболев
57'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
А. Пуцко
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Полуяхтов
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Мияилович
Пас отдал
А. Соболев
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
Пас отдал
А. Сухов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
91
Андрей Власов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-2-2
31
Беленов
3
Аликин
15
Пуцко
5
Табидзе
33
Сухов
55
Карп
74
Фомин
10
Алиев
18
Тилль
44
Игбун
32
Козлов
3-3-2-1-1
1
Рыжиков
70
Кабутов
2
Полуяхтов
51
Карпов
22
Анюков
8
Гацкан
23
Комбаров
10
Гынсарь
22
Мияилович
77
Зиньковский
7
Соболев
44
Игбун
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
44
Игбун
18
Тилль
99
Емельянов
99
Емельянов
18
Тилль
32
Козлов
77
Бизяк
77
Бизяк
32
Козлов
7
Соболев
69
Голенков
69
Голенков
7
Соболев
10
Гынсарь
9
Радонич
9
Радонич
10
Гынсарь
22
Анюков
99
Канунников
99
Канунников
22
Анюков
Остались в запасе
Уфа
Крылья Советов
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Андрей Власов
ЦП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Андрей Власов
ЦП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Уфа - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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