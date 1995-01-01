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    Анюков: «Надеюсь, Слуцкий не обиделся, что я не вернулся в сборную, когда он звал»

    Бывший защитник сборной России Александр Анюков объяснил свой уход из национальной команды в 31-летнем возрасте.

    – Карьеру в сборной вы закончили в 2013 году в 31 год, хотя на тот момент явно были полны сил. Почему ушли?

    – Это опять же история из-за моего характера и эмоций между тренером и мной (тогда сборную возглавлял Фабио Капелло – примечание «Бомбардира»). Для меня хоть и очередной урок, но печальный.

    – После Капелло не звали вернуться сборную?

    – Леонид Викторович Слуцкий звал. За что ему большое спасибо – обратил на меня внимание! Но я ведь уже принял решение завершить карьеру в сборной. Бесповоротно. Надеюсь, он не обиделся, что я не вернулся.

    – Это тоже свойство вашего характера: уходя – уходи?

    – Считаю, если принял решение и дал какое-то слово, то надо ему следовать. По мне – это правильно.

    – Скажем, Сергей Игнашевич перед ЧМ-2018 в сборную вернулся.

    – Это его решение. Я – не Сергей Игнашевич. Мою позицию вы теперь знаете.

    • Анюков выступал за сборную с 2004 по 2013 год.
    • Он провел 77 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57073

      portero 1 час назад

      Анюкову уважение, всегда пахал на поле!!!
      К сожалению сейчас многие откровенно шлангуют, не впахивая на максимуме...

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