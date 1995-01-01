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    Анюков ждет встречи с руководством «Зенита» и может стать тренером команды

    Бывший защитник сборной России Александр Анюков ждет встречи с руководством «Зенита», за который провел большего всего матчей за карьеру. По итогам диалога может быть принято решение о вхождении уроженца Самары в тренерский штаб команды, информирует Bobsoccer.

    Анюков на прошлой неделе объявил о завершении игровой карьеры. Последним его клубом стал «Крылья Советов».

    • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
    • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5764

      paracetamol 36 минут назад

      А чё сбежал-то? Теперь крылышки тренируй!

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