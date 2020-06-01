Анюков ждет встречи с руководством «Зенита» и может стать тренером команды

Бывший защитник сборной России Александр Анюков ждет встречи с руководством «Зенита», за который провел большего всего матчей за карьеру. По итогам диалога может быть принято решение о вхождении уроженца Самары в тренерский штаб команды, информирует Bobsoccer.
Анюков на прошлой неделе объявил о завершении игровой карьеры. Последним его клубом стал «Крылья Советов».
- Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
- За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
- Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
Источник: Bobsoccer