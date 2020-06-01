Анюков ждет встречи с руководством «Зенита» и может стать тренером команды

Бывший защитник сборной России Александр Анюков ждет встречи с руководством «Зенита», за который провел большего всего матчей за карьеру. По итогам диалога может быть принято решение о вхождении уроженца Самары в тренерский штаб команды, информирует Bobsoccer.

Анюков на прошлой неделе объявил о завершении игровой карьеры. Последним его клубом стал «Крылья Советов».