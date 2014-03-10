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    Андрей Каряка - статистика

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Константинович
    Фамилия Каряка
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Днепропетровск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1978 (44 года)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 27 2 7 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 60' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    81'
    10.05.2014 1' -59' Ахмат (Грозный) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.05.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    75' 37'
    26.04.2014 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    21.04.2014 1' -67' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    1'
    14.04.2014 1' -77' Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    07.04.2014 1' -62' Локомотив (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2014 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    83'
    22.03.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Томь (Томск)
    16'
    10.03.2014 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 5:1 Волга (Нижний Новгород)
    31' 17'
    07.12.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    01.12.2013 Был в запасе Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.11.2013 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    57'
    10.11.2013 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    8'
    02.11.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    29' 75'
    20.10.2013 1' -76' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    60'
    29.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    88' 2'
    26.09.2013 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2013 1' -84' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    21'
    14.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Спартак (Москва)
    31.08.2013 1' -71' Краснодар (Краснодар) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    19'
    24.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Ахмат (Грозный)
    58'
    19.08.2013 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21'
    27.07.2013 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    80'
    20.07.2013 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Локомотив (Москва)
    14.07.2013 1' -65' Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    50'
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