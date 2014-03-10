|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|27
|2
|7
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|60' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|81'
|10.05.2014
|1' -59'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|02.05.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|75' 37'
|26.04.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|21.04.2014
|1' -67'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1'
|14.04.2014
|1' -77'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Динамо (Москва)
|07.04.2014
|1' -62'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.03.2014
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|83'
|22.03.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Томь (Томск)
|16'
|10.03.2014
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|5:1
|Волга (Нижний Новгород)
|31' 17'
|07.12.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|6:1
|Волга (Нижний Новгород)
|24.11.2013
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|57'
|10.11.2013
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|8'
|02.11.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|29' 75'
|20.10.2013
|1' -76'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|60'
|29.09.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|88' 2'
|26.09.2013
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2013
|1' -84'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|21'
|14.09.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Спартак (Москва)
|31.08.2013
|1' -71'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19'
|24.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|58'
|19.08.2013
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21'
|27.07.2013
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|80'
|20.07.2013
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|14.07.2013
|1' -65'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|50'