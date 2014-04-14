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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Динамо
Волга - Динамо: обзор матча 14 апреля 2014
Волга
14.04.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 5
Завершен
Динамо
54'
А. Кокорин
75'
А. Юсупов
76'
А. Касаев
82'
К. Самба
90+1'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Динамо
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
А. Касаев
Пас отдал
К. Нобоа
82'
ГОЛ! 0:4!
К. Самба
79'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Борысюк
️️️️
А. Каряка
77'
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Касаев
Пас отдал
А. Ионов
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Юсупов
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Шуленин
73'
70'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Саркисов
️️️️
Л. Шелтон
66'
62'
Замена
А. Касаев
️️️️
Б. Джуджак
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
С. Булгару
33'
Желтая карточка
М. Ковальчик
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
31
Леандро
ПП
78
Лутон Шелтон
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
25
Нигматуллин
23
Родич
4
Булгару
5
Ковальчик
4
Чичерин
20
Алдонин
14
Путило
9
Шуленин
5
Каряка
31
Леандро
78
Шелтон
4-3-1-2
30
Габулов
34
Козлов
4
Самба
6
Дуглас
13
Гранат
16
Нобоа
27
Денисов
10
Джуджак
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
9
Шуленин
7
Миносян
7
Миносян
9
Шуленин
5
Каряка
16
Борысюк
16
Борысюк
5
Каряка
78
Шелтон
11
Саркисов
11
Саркисов
78
Шелтон
10
Джуджак
11
Касаев
11
Касаев
10
Джуджак
9
Кокорин
4
Юсупов
4
Юсупов
9
Кокорин
11
Ионов
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Ионов
Остались в запасе
Волга
Динамо
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Волга - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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