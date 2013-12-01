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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Волга
Спартак - Волга: обзор матча 01 декабря 2013
Спартак
01.12.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
6 : 1
Завершен
Волга
3'
Х. Мануэль Хурадо
33'
Х. Мануэль Хурадо
45+1'
Л. Барриос
50'
А. Озбилиз
77'
А. Озбилиз
84'
Д. Колодин (АГ)
74'
М. Дворнекович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Волга
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
Д. Колодин
84'
ГОЛ! 5:1!
А. Озбилиз
Пас отдал
К. Комбаров
77'
76'
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Паршивлюк
76'
74'
ГОЛ! 4:1!
М. Дворнекович
63'
Пенальти не реализован!
Д. Булыкин
Желтая карточка
М. Сухи
62'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Д. Глушаков
57'
ГОЛ! 4:0!
А. Озбилиз
Пас отдал
Л. Барриос
50'
Замена
М. Сухи
️️️️
Е. Макеев
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Барриос
Пас отдал
Д. Комбаров
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Т. Коста
33'
Желтая карточка
Д. Комбаров
27'
11'
Желтая карточка
А. Ропотан
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Т. Коста
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Кариока
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
(К)
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
19
Адриан Ропотан
ОП
0
Матия Дворнекович
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
4-5-1
32
Ребров
23
Комбаров
18
Паршивлюк
30
Карлос
34
Макеев
14
Хурадо
88
Глушаков
8
Коста
5
Кариока
23
Озбилиз
10
Барриос
4-2-2-2
35
Парейко
31
Леандро
8
Колодин
5
Ковальчик
37
Бордиян
11
Концедалов
19
Ропотан
0
Дворнекович
21
Бибилов
0
Сычев
23
Булыкин
34
Макеев
17
Сухи
17
Сухи
34
Макеев
88
Глушаков
9
Комбаров
9
Комбаров
88
Глушаков
18
Паршивлюк
91
Яковлев
91
Яковлев
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Спартак
Волга
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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