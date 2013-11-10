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Кубань (ЛФЛ) - Волга
Кубань (ЛФЛ) - Волга: обзор матча 10 ноября 2013
Кубань (ЛФЛ)
10.11.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Волга
12'
И. Бальде
26'
И. Попов
40'
В. Игнатьев
64'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волга
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Деальберт
75'
Травма
А. Деальберт
74'
Замена
Г. Буено
️️️️
Г. Букур
71'
67'
Желтая карточка
Ш. Бибилов
ГОЛ! 4:0!
И. Бальде
64'
58'
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Даниленко
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
М. Жавнерчик
46'
Желтая карточка
Ш. Каборе
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
И. Бальде
40'
ГОЛ! 2:0!
И. Попов
Пас отдал
А. Фидлер
26'
25'
Желтая карточка
М. Ковальчик
18'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
Л. Шелтон
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
12'
8'
Желтая карточка
А. Каряка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Деальберт
15
Жавнерчик
77
Каборе
10
Фидлер
34
Козлов
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
4-1-2-2-1
35
Парейко
31
Леандро
8
Колодин
5
Ковальчик
23
Родич
20
Алдонин
14
Путило
5
Каряка
78
Шелтон
21
Бибилов
39
Даниленко
15
Жавнерчик
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
15
Жавнерчик
5
Деальберт
8
Тлисов
8
Тлисов
5
Деальберт
11
Букур
11
Буено
11
Буено
11
Букур
78
Шелтон
11
Концедалов
11
Концедалов
78
Шелтон
39
Даниленко
0
Сычев
0
Сычев
39
Даниленко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волга
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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