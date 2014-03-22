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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Томь
Волга - Томь: обзор матча 22 марта 2014
Волга
22.03.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Томь
90+1'
Я. Голенда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Томь
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Я. Голенда
Пас отдал
П. Игнатович
84'
Замена
И. Портнягин
️️️️
К. Панченко
81'
Замена
А. Пинтер
️️️️
Е. Башкиров
Замена
П. Польчак
️️️️
Д. Колодин
74'
Желтая карточка
М. Ковальчик
73'
Замена
М. Мукенди
️️️️
А. Борысюк
67'
56'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Баженов
21'
Желтая карточка
Г. Мурешан
Желтая карточка
А. Каряка
16'
8'
Желтая карточка
Я. Голенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
31
Леандро
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛП
9
Александр Шуленин
ОП
14
Антон Путило
ОП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-3-1
27
Комаров
31
Леандро
5
Ковальчик
8
Колодин
4
Чичерин
9
Шуленин
14
Путило
78
Шелтон
16
Борысюк
5
Каряка
11
Саркисов
4-2-2-1-1
18
Вашек
2
Аравин
44
Рыков
25
Йиранек
26
Бордачев
6
Мурешан
44
Башкиров
29
Игнатович
32
Баженов
8
Панченко
16
Голенда
8
Колодин
24
Польчак
24
Польчак
8
Колодин
16
Борысюк
22
Мукенди
22
Мукенди
16
Борысюк
32
Баженов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
32
Баженов
44
Башкиров
77
Пинтер
77
Пинтер
44
Башкиров
8
Панченко
97
Портнягин
97
Портнягин
8
Панченко
Остались в запасе
Волга
Томь
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Волга - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
Новости команд
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