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Амкар-Пермь - Волга
Амкар-Пермь - Волга: обзор матча 10 марта 2014
Амкар-Пермь
10.03.2014, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Волга
4'
Ф. Огуде
36'
Г. Пеев (П)
81'
Ф. Огуде
87'
М. Канунников
88'
М. Ковальчик (АГ)
31'
Л. Шелтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Волга
Замена
Д. Збожень
️️️️
З. Сираков
89'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
М. Ковальчик
88'
ГОЛ! 4:1!
М. Канунников
Пас отдал
Благо
87'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Огуде
Пас отдал
Благо
81'
Замена
П. Твумаси
️️️️
Г. Пеев
79'
Желтая карточка
Благо
77'
69'
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Е. Алдонин
Замена
М. Канунников
️️️️
И. Пикущак
58'
Желтая карточка
А. Коломейцев
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Пеев
36'
35'
Желтая карточка
С. Парейко
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шелтон
Пас отдал
А. Каряка
22'
Замена
А. Борысюк
️️️️
А. Саркисов
21'
Замена
А. Шуленин
️️️️
Р. Концедалов
18'
Травма
А. Саркисов
17'
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
Ф. Огуде
Пас отдал
И. Пикущак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
8
Фегор Огуде
ЛВ
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
31
Леандро
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Нарубин
4
Никитин
31
Вавржиняк
21
Белоруков
14
Сираков
5
Гол
40
Благо
18
Коломейцев
8
Огуде
7
Пеев
10
Пикущак
4-2-3-1
35
Парейко
4
Чичерин
5
Ковальчик
24
Польчак
23
Родич
11
Концедалов
20
Алдонин
78
Шелтон
5
Каряка
7
Миносян
11
Саркисов
14
Сираков
25
Збожень
25
Збожень
14
Сираков
7
Пеев
27
Твумаси
27
Твумаси
7
Пеев
10
Пикущак
99
Канунников
99
Канунников
10
Пикущак
11
Концедалов
9
Шуленин
9
Шуленин
11
Концедалов
11
Саркисов
16
Борысюк
16
Борысюк
11
Саркисов
20
Алдонин
23
Булыкин
23
Булыкин
20
Алдонин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Волга
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
31
Леандро
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
31
Леандро
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
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2 : 1
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Волга
1 : 1
10.05.2016
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Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:40 (прямая)
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