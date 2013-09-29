Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Кубань (ЛФЛ)
Волга - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 29 сентября 2013
Волга
29.09.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
88'
М. Ковальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 1:0!
М. Ковальчик
Пас отдал
А. Каряка
88'
83'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Г. Букур
79'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
74'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Булыкин
71'
Желтая карточка
С. Булгару
68'
59'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
А. Путило
46'
Замена
А. Путило
️️️️
Л. Шелтон
46'
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Родич
43'
21'
Желтая карточка
А. Тлисов
Желтая карточка
А. Каряка
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Денис Колодин
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПВ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-2-1
35
Парейко
23
Родич
5
Ковальчик
4
Булгару
31
Леандро
5
Каряка
11
Концедалов
8
Колодин
21
Бибилов
78
Шелтон
23
Булыкин
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
6
Цораев
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
23
Родич
37
Бордиян
37
Бордиян
23
Родич
78
Шелтон
14
Путило
14
Путило
78
Шелтон
23
Булыкин
0
Сычев
0
Сычев
23
Булыкин
11
Букур
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
11
Букур
6
Цораев
88
Хубулов
88
Хубулов
6
Цораев
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Волга
Кубань (ЛФЛ)
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Статистика матча Волга - Кубань (ЛФЛ)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:30 (прямая)
Новости команд
Все
Волга
Кубань (ЛФЛ)
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+