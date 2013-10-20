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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 20 октября 2013
Волга
20.10.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
11'
А. Даниленко
48'
Ш. Бибилов
90+2'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Рубин
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Прудников
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Родич
86'
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Каряка
76'
74'
Замена
А. Прудников
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Булыкин
️️️️
А. Даниленко
71'
66'
Замена
В. Кулик
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Каряка
60'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бибилов
Пас отдал
А. Даниленко
48'
46'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Р. Мухаметшин
38'
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
ГОЛ! 1:0!
А. Даниленко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
14
Антон Путило
ПВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
9
Александр Шуленин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Парейко
23
Родич
8
Колодин
5
Ковальчик
31
Леандро
11
Концедалов
20
Алдонин
5
Каряка
21
Бибилов
14
Путило
39
Даниленко
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
17
Мавинга
6
М'Вила
10
Натхо
6
Торбинский
7
Рязанцев
61
Карадениз
23
Мухаметшин
23
Родич
37
Бордиян
37
Бордиян
23
Родич
5
Каряка
19
Ропотан
19
Ропотан
5
Каряка
39
Даниленко
23
Булыкин
23
Булыкин
39
Даниленко
23
Мухаметшин
26
Еременко
26
Еременко
23
Мухаметшин
10
Натхо
55
Кулик
55
Кулик
10
Натхо
6
Торбинский
89
Прудников
89
Прудников
6
Торбинский
Остались в запасе
Волга
Рубин
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Волга - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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