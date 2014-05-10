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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Волга
Ахмат - Волга: обзор матча 10 мая 2014
Ахмат
10.05.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Волга
73'
О. Иванов
90+1'
Ж. Бокила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Волга
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Шуленин
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бокила
Пас отдал
И. Айссати
90'
+1
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
89'
Желтая карточка
М. Коморовски
83'
79'
Красная карточка
Д. Колодин
76'
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
73'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Ф. Пирис
72'
71'
Замена
А. Даниленко
️️️️
Р. Концедалов
Желтая карточка
Р. Уциев
67'
65'
Желтая карточка
Н. Чичерин
61'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Ропотан
59'
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Каряка
45'
+1
Желтая карточка
Р. Концедалов
Желтая карточка
А. Семенов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
5
Марцин Ковальчик
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ЦЗ
24
Петр Польчак
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Адриан Ропотан
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
11
Роман Концедалов
ПП
9
Александр Шуленин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
24
Коморовски
13
Семенов
40
Ояла
31
Рыбус
22
Пирис
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-2-3-1
35
Парейко
24
Польчак
8
Колодин
6
Полянин
5
Ковальчик
20
Алдонин
19
Ропотан
11
Концедалов
5
Каряка
14
Путило
9
Шуленин
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
22
Пирис
18
Бокила
18
Бокила
22
Пирис
19
Ропотан
4
Чичерин
4
Чичерин
19
Ропотан
5
Каряка
7
Миносян
7
Миносян
5
Каряка
11
Концедалов
39
Даниленко
39
Даниленко
11
Концедалов
Остались в запасе
Ахмат
Волга
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
7
Евгений Козлов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
7
Евгений Козлов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Волга
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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