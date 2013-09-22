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Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 22 сентября 2013
Волга
22.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
11'
Ш. Бибилов
21'
А. Путило
22'
А. Путило (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Анжи
Желтая карточка
Р. Концедалов
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
А. Шуленин
️️️️
А. Каряка
84'
79'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Мкртчян
73'
Желтая карточка
С. Сердеров
72'
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Гатагов
67'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Д. Булыкин
️️️️
М. Мукенди
65'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
Д. Сычев
58'
22'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Путило
Пас отдал
П. Соломатин
ГОЛ! 2:0!
А. Путило
Пас отдал
А. Каряка
21'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бибилов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
(К)
ОП
9
Алан Гатагов
АП
19
Карлен Мкртчян
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Парейко
23
Родич
4
Булгару
24
Польчак
31
Леандро
20
Алдонин
14
Путило
5
Каряка
21
Бибилов
0
Сычев
22
Мукенди
4-2-3-1
41
Кержаков
4
Ангбва
88
Григалава
8
Аделейе
3
Гаджибеков
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Бурмистров
9
Гатагов
19
Мкртчян
31
Соломатин
0
Сычев
11
Концедалов
11
Концедалов
0
Сычев
5
Каряка
9
Шуленин
9
Шуленин
5
Каряка
22
Мукенди
23
Булыкин
23
Булыкин
22
Мукенди
9
Гатагов
19
Соболев
19
Соболев
9
Гатагов
19
Мкртчян
99
Абдулавов
99
Абдулавов
19
Мкртчян
18
Бурмистров
28
Сердеров
28
Сердеров
18
Бурмистров
Остались в запасе
Волга
Анжи
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Статистика матча Волга - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 13:15 (прямая)
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