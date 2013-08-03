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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Зенит
Волга - Зенит: обзор матча 03 августа 2013
Волга
03.08.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
21'
А. Каряка
19'
Данни
80'
Данни
89'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Зенит
89'
ГОЛ! 1:3!
Данни
Пас отдал
В. Файзулин
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Ропотан
84'
80'
ГОЛ! 1:2!
Данни
71'
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Л. Шелтон
70'
Желтая карточка
А. Ропотан
64'
64'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Тимощук
56'
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
56'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
П. Польчак
51'
27'
Желтая карточка
Р. Широков
24'
Желтая карточка
Халк
ГОЛ! 1:1!
А. Каряка
Пас отдал
Л. Шелтон
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
8
Денис Колодин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ПЗ
14
Антон Путило
ЛВ
5
Андрей Каряка
(К)
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
19
Адриан Ропотан
АП
31
Леандро
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-3-1
25
Нигматуллин
8
Колодин
4
Булгару
24
Польчак
78
Шелтон
5
Каряка
9
Шуленин
14
Путило
19
Ропотан
31
Леандро
0
Сычев
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
5
Ходжаниязов
44
Тимощук
15
Широков
28
Витсель
7
Халк
10
Данни
11
Кержаков
78
Шелтон
0
Дворнекович
0
Дворнекович
78
Шелтон
19
Ропотан
39
Даниленко
39
Даниленко
19
Ропотан
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
44
Тимощук
18
Зырянов
18
Зырянов
44
Тимощук
11
Кержаков
34
Быстров
34
Быстров
11
Кержаков
Остались в запасе
Волга
Зенит
27
Михаил Комаров
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Волга - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Игорь Демешко (Химки)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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