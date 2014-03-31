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Расписание матчей
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ЦСКА - Волга
ЦСКА - Волга: обзор матча 31 марта 2014
ЦСКА
31.03.2014, понедельник, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Волга
5'
З. Тошич
7'
А. Дзагоев
69'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Волга
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
90'
+1
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
89'
83'
Желтая карточка
А. Каряка
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Думбия
79'
74'
Желтая карточка
А. Саркисов
73'
Желтая карточка
Д. Сычев
71'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Миносян
ГОЛ! 3:0!
П. Вернблум
Пас отдал
В. Березуцкий
69'
Желтая карточка
И. Акинфеев
63'
44'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
А. Шуленин
42'
Травма
А. Шуленин
Красная карточка
А. Дзагоев
41'
38'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Ропотан
21'
Желтая карточка
А. Миносян
ГОЛ! 2:0!
А. Дзагоев
7'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
22
Мулумба Мукенди
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
7
Артур Миносян
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
27
Комаров
31
Леандро
8
Колодин
5
Ковальчик
23
Родич
19
Ропотан
9
Шуленин
7
Миносян
5
Каряка
22
Мукенди
0
Сычев
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
22
Думбия
17
Миланов
17
Миланов
22
Думбия
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
19
Ропотан
11
Концедалов
11
Концедалов
19
Ропотан
9
Шуленин
78
Шелтон
78
Шелтон
9
Шуленин
7
Миносян
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Миносян
Остались в запасе
ЦСКА
Волга
11
Витиньо
ЛВ
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Волга
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:30 (прямая)
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