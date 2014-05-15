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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Урал
Волга - Урал: обзор матча 15 мая 2014
Волга
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Урал
81'
А. Саркисов
45+1'
В. Коман
74'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Урал
89'
Желтая карточка
В. Хозин
ГОЛ! 1:2!
А. Саркисов
Пас отдал
А. Каряка
81'
Замена
М. Родич
️️️️
А. Миносян
78'
75'
Желтая карточка
А. Сапета
75'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Белозеров
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Сапета
Пас отдал
А. Сапета
68'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Данцев
Замена
А. Каряка
️️️️
Е. Алдонин
60'
46'
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Е. Козлов
️️️️
А. Даниленко
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Коман
Желтая карточка
П. Польчак
45'
Желтая карточка
Р. Концедалов
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
88
Денис Канурин
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-5-2
35
Парейко
4
Чичерин
24
Польчак
6
Полянин
7
Миносян
20
Алдонин
19
Ропотан
14
Путило
11
Концедалов
11
Саркисов
39
Даниленко
4-1-3-1-1
12
Заболотный
6
Оттесен
2
Хозин
63
Белозеров
7
Данцев
10
Фидлер
10
Лунгу
30
Асеведо
78
Коман
21
Ерохин
13
Дорожкин
39
Даниленко
7
Козлов
7
Козлов
39
Даниленко
7
Миносян
23
Родич
23
Родич
7
Миносян
20
Алдонин
5
Каряка
5
Каряка
20
Алдонин
7
Данцев
13
Щаницин
13
Щаницин
7
Данцев
13
Дорожкин
41
Сапета
41
Сапета
13
Дорожкин
63
Белозеров
10
Манучарян
10
Манучарян
63
Белозеров
Остались в запасе
Волга
Урал
88
Денис Канурин
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
88
Денис Канурин
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Волга - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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22.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:15 (прямая)
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