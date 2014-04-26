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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Волга
Зенит - Волга: обзор матча 26 апреля 2014
Зенит
26.04.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Волга
25'
А. Витсель
77'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Волга
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Витсель
86'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
84'
ГОЛ! 2:0!
В. Файзулин
Пас отдал
Данни
77'
73'
Замена
А. Путило
️️️️
Леандро
69'
Желтая карточка
А. Миносян
Замена
А. Кержаков
️️️️
О. Шатов
65'
60'
Желтая карточка
М. Родич
59'
Замена
А. Миносян
️️️️
Р. Концедалов
56'
Замена
М. Мукенди
️️️️
А. Даниленко
Пенальти не реализован!
Данни
41'
40'
Желтая карточка
Леандро
39'
Желтая карточка
П. Польчак
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
Пас отдал
Данни
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
8
Денис Колодин
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Милан Родич
ЛП
5
Андрей Каряка
(К)
ОП
11
Роман Концедалов
ОП
31
Леандро
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
14
Ансальди
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
44
Тимощук
10
Данни
28
Витсель
20
Файзулин
27
Шатов
23
Рондон
4-2-2-2
35
Парейко
4
Чичерин
5
Ковальчик
24
Польчак
8
Колодин
5
Каряка
11
Концедалов
31
Леандро
23
Родич
11
Саркисов
39
Даниленко
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
28
Витсель
28
Аршавин
28
Аршавин
28
Витсель
27
Шатов
11
Кержаков
11
Кержаков
27
Шатов
11
Концедалов
7
Миносян
7
Миносян
11
Концедалов
31
Леандро
14
Путило
14
Путило
31
Леандро
39
Даниленко
22
Мукенди
22
Мукенди
39
Даниленко
Остались в запасе
Зенит
Волга
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
7
Евгений Козлов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
7
Евгений Козлов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Волга
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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