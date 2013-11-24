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РПЛ 2026/2027
Анжи - Волга
Анжи - Волга: обзор матча 24 ноября 2013
Анжи
24.11.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волга
Желтая карточка
П. Соломатин
87'
86'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Е. Алдонин
84'
Желтая карточка
А. Путило
75'
Желтая карточка
М. Родич
74'
Замена
А. Даниленко
️️️️
Д. Сычев
Замена
К. Агаларов
️️️️
И. Максимов
73'
Замена
П. Соломатин
️️️️
С. Сердеров
59'
Травма
С. Сердеров
58'
57'
Желтая карточка
А. Каряка
Замена
О. Ахмедов
️️️️
К. Мкртчян
46'
Желтая карточка
А. Аделейе
38'
16'
Желтая карточка
Е. Алдонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Жусилей
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
14
Антон Путило
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
38
Ещенко
88
Григалава
8
Аделейе
3
Гаджибеков
19
Соболев
19
Мкртчян
8
Жусилей
78
Максимов
18
Бурмистров
28
Сердеров
4-2-3-1
35
Парейко
31
Леандро
5
Ковальчик
8
Колодин
23
Родич
11
Концедалов
20
Алдонин
14
Путило
5
Каряка
21
Бибилов
0
Сычев
78
Максимов
7
Агаларов
7
Агаларов
78
Максимов
19
Мкртчян
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Мкртчян
28
Сердеров
31
Соломатин
31
Соломатин
28
Сердеров
20
Алдонин
19
Ропотан
19
Ропотан
20
Алдонин
0
Сычев
39
Даниленко
39
Даниленко
0
Сычев
Остались в запасе
Анжи
Волга
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Статистика матча Анжи - Волга
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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