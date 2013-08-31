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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 31 августа 2013
Краснодар
31.08.2013, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Волга
11'
Вандерсон
32'
Вандерсон
45'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
87'
Вторая желтая
М. Ковальчик
Желтая карточка
А. Енджейчик
86'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Жоаозиньо
82'
71'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Каряка
Замена
Исаэль
️️️️
М. Перейра
70'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
63'
46'
Замена
В. Бордиян
️️️️
Д. Колодин
46'
Замена
М. Мукенди
️️️️
Л. Шелтон
ГОЛ! 3:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
Е. Шипицин
45'
41'
Желтая карточка
П. Польчак
Желтая карточка
Ю. Газинский
39'
35'
Желтая карточка
А. Ропотан
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
32'
30'
Желтая карточка
М. Ковальчик
19'
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Семен Булгару
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
19
Адриан Ропотан
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
40
Игорь Ермаков
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-1-4-1
1
Фильцов
33
Анджелкович
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
10
Перейра
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
25
Шипицин
18
Газинский
14
Вандерсон
4-2-3-1
27
Комаров
4
Булгару
5
Ковальчик
24
Польчак
8
Колодин
11
Концедалов
19
Ропотан
78
Шелтон
5
Каряка
14
Путило
0
Сычев
10
Перейра
88
Исаэль
88
Исаэль
10
Перейра
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
8
Колодин
37
Бордиян
37
Бордиян
8
Колодин
78
Шелтон
22
Мукенди
22
Мукенди
78
Шелтон
5
Каряка
21
Бибилов
21
Бибилов
5
Каряка
Остались в запасе
Краснодар
Волга
40
Игорь Ермаков
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
40
Игорь Ермаков
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Волга
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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