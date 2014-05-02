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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 02 мая 2014
Волга
02.05.2014, пятница, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
15'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
Желтая карточка
М. Ковальчик
90'
85'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Вторая желтая
А. Саркисов
85'
Пенальти не реализован!
А. Каряка
75'
67'
Желтая карточка
А. Гранквист
65'
Замена
А. Померко
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Саркисов
63'
Замена
А. Миносян
️️️️
С. Булгару
54'
Травма
С. Булгару
54'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Н. Чичерин
46'
46'
Замена
М. Абреу
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
А. Каряка
37'
Замена
Д. Полянин
️️️️
М. Родич
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
Н. Чичерин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Артур Саркисов
АП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
25
Евгений Шипицин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Парейко
5
Ковальчик
8
Колодин
4
Булгару
23
Родич
4
Чичерин
20
Алдонин
5
Каряка
9
Шуленин
11
Саркисов
22
Мукенди
3-2-2-2-1
88
Синицын
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
98
Петров
25
Шипицин
10
Перейра
18
Газинский
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
39
Ари
23
Родич
6
Полянин
6
Полянин
23
Родич
4
Булгару
7
Миносян
7
Миносян
4
Булгару
4
Чичерин
19
Ропотан
19
Ропотан
4
Чичерин
18
Газинский
20
Померко
20
Померко
18
Газинский
10
Перейра
26
Абреу
26
Абреу
10
Перейра
Остались в запасе
Волга
Краснодар
25
Артур Нигматуллин
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
88
Исаэль
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
88
Исаэль
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волга - Краснодар
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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