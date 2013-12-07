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Волга - Крылья Советов
Волга - Крылья Советов: обзор матча 07 декабря 2013
Волга
07.12.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
14'
М. Ковальчик
30'
Кабайеро
87'
А. Делькин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Крылья Советов
90'
+2
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Горо
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Делькин
Пас отдал
И. Цаллагов
85'
Желтая карточка
А. Делькин
80'
Замена
А. Делькин
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Л. Шелтон
️️️️
Д. Сычев
75'
Желтая карточка
Ш. Бибилов
64'
56'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Кабайеро
30'
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Пас отдал
А. Амисулашвили
29'
Желтая карточка
Надсон
Желтая карточка
А. Путило
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Ковальчик
Пас отдал
А. Путило
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
14
Антон Путило
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
24
Илья Белоус
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-3-1
35
Парейко
23
Родич
8
Колодин
5
Ковальчик
37
Бордиян
11
Концедалов
20
Алдонин
21
Бибилов
5
Каряка
14
Путило
0
Сычев
3-3-3-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
25
Амисулашвили
30
Надсон
15
Цаллагов
21
Драгун
5
Немов
2
Горо
8
Махмудов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
0
Сычев
78
Шелтон
78
Шелтон
0
Сычев
2
Горо
13
Верховцов
13
Верховцов
2
Горо
9
Кабайеро
4
Елисеев
4
Елисеев
9
Кабайеро
8
Махмудов
90
Делькин
90
Делькин
8
Махмудов
Остались в запасе
Волга
Крылья Советов
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
24
Илья Белоус
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Волга - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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