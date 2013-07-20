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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Локомотив
Волга - Локомотив: обзор матча 20 июля 2013
Волга
20.07.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
67'
М. Мукенди
63'
Майкон
87'
Р. Шишкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Локомотив
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шишкин
82'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
Д. Полянин
️️️️
В. Бордиян
77'
75'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 1:1!
М. Мукенди
Пас отдал
Леандро
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
Майкон
Пас отдал
А. Самедов
62'
Замена
Майкон
️️️️
М. Григорьев
Замена
А. Путило
️️️️
Л. Шелтон
54'
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Каряка
46'
Желтая карточка
М. Мукенди
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
8
Денис Колодин
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
19
Адриан Ропотан
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
31
Леандро
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Альберто Сапатер
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
14
Антон Путило
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Абаев
8
Колодин
24
Польчак
4
Булгару
37
Бордиян
19
Ропотан
11
Концедалов
5
Каряка
78
Шелтон
31
Леандро
22
Мукенди
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
0
Сапатер
19
Самедов
11
Ткачев
10
Григорьев
14
Н'Дойе
37
Бордиян
6
Полянин
6
Полянин
37
Бордиян
78
Шелтон
14
Путило
14
Путило
78
Шелтон
5
Каряка
0
Сычев
0
Сычев
5
Каряка
10
Григорьев
11
Майкон
11
Майкон
10
Григорьев
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
19
Самедов
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Самедов
Остались в запасе
Волга
Локомотив
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Статистика матча Волга - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая)
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