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Расписание матчей
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Волга - Спартак
Волга - Спартак: обзор матча 14 сентября 2013
Волга
14.09.2013, суббота, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
32'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак
90'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Родич
81'
Желтая карточка
М. Родич
77'
69'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Озбилиз
46'
Замена
Кариока
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
Е. Алдонин
41'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Д. Комбаров
31'
Желтая карточка
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
11
Роман Концедалов
ОП
14
Антон Путило
АП
5
Андрей Каряка
(К)
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
23
Арас Озбилиз
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-3-1
35
Парейко
23
Родич
24
Польчак
4
Булгару
31
Леандро
20
Алдонин
11
Концедалов
21
Бибилов
14
Путило
5
Каряка
22
Мукенди
4-1-1-3-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
34
Макеев
30
Карлос
23
Комбаров
8
Коста
88
Глушаков
91
Яковлев
14
Хурадо
23
Озбилиз
14
Мовсисян
23
Родич
37
Бордиян
37
Бордиян
23
Родич
91
Яковлев
5
Кариока
5
Кариока
91
Яковлев
23
Озбилиз
46
МакГиди
46
МакГиди
23
Озбилиз
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
Остались в запасе
Волга
Спартак
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Волга - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тюмень)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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