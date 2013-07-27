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Урал - Волга
Урал - Волга: обзор матча 27 июля 2013
Урал
27.07.2013, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Волга
19'
С. Гогниев (П)
59'
П. Польчак
80'
А. Каряка (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Волга
90'
+1
Замена
М. Дворнекович
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
М. Вьештица
90'
87'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Д. Сычев
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Каряка
Желтая карточка
С. Гогниев
79'
Желтая карточка
Д. Тумасян
79'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Горбанец
74'
Замена
К. Берхамов
️️️️
Г. Асеведо
66'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Саркисов
66'
64'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Л. Шелтон
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Польчак
Пас отдал
А. Путило
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гогниев
19'
18'
Желтая карточка
П. Польчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Артур Саркисов
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
10
Эдгар Манучарян
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
8
Денис Колодин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
14
Антон Путило
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ОП
0
Дмитрий Сычев
АП
31
Леандро
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Помазан
70
Сафрониди
16
Вьештица
34
Тумасян
20
Чухлей
25
Бочков
30
Асеведо
11
Саркисов
32
Горбанец
10
Манучарян
2
Гогниев
4-2-3-1
31
Абаев
9
Шуленин
4
Булгару
24
Польчак
8
Колодин
14
Путило
5
Каряка
31
Леандро
0
Сычев
78
Шелтон
22
Мукенди
32
Горбанец
13
Щаницин
13
Щаницин
32
Горбанец
30
Асеведо
7
Берхамов
7
Берхамов
30
Асеведо
11
Саркисов
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Саркисов
0
Сычев
19
Ропотан
19
Ропотан
0
Сычев
5
Каряка
0
Дворнекович
0
Дворнекович
5
Каряка
78
Шелтон
21
Бибилов
21
Бибилов
78
Шелтон
Остались в запасе
Урал
Волга
22
Игорь Кот
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
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4 : 0
21.05.2016
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Волгарь
2 : 1
15.05.2016
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:10 (прямая)
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