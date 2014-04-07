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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Волга
Локомотив - Волга: обзор матча 07 апреля 2014
Локомотив
07.04.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Волга
32'
А. Самедов (П)
46'
Майкон
71'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Волга
83'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Р. Концедалов
Замена
С. Ткачев
️️️️
Майкон
76'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Майкон
71'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Миранчук
63'
62'
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Каряка
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Даниленко
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
А. Самедов
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Самедов
32'
31'
Желтая карточка
М. Ковальчик
24'
Красная карточка
П. Польчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
49
Роман Шишкин
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
4
Никита Чичерин
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
16
Алексей Широков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
7
Шешуков
49
Шишкин
11
Майкон
19
Самедов
59
Миранчук
14
Н'Дойе
4-1-4-1
35
Парейко
31
Леандро
24
Польчак
5
Ковальчик
4
Чичерин
20
Алдонин
11
Концедалов
5
Каряка
9
Шуленин
14
Путило
39
Даниленко
59
Миранчук
21
Оздоев
21
Оздоев
59
Миранчук
11
Майкон
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Майкон
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
5
Каряка
7
Миносян
7
Миносян
5
Каряка
11
Концедалов
19
Ропотан
19
Ропотан
11
Концедалов
39
Даниленко
11
Саркисов
11
Саркисов
39
Даниленко
Остались в запасе
Локомотив
Волга
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
16
Алексей Широков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
16
Алексей Широков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Волга
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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