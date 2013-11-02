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Волга - ЦСКА
Волга - ЦСКА: обзор матча 02 ноября 2013
Волга
02.11.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
30'
Л. Шелтон
34'
С. Думбия
73'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
С. Думбия
90'
+2
Желтая карточка
К. Хонда
90'
+2
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
87'
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
М. Мукенди
️️️️
Р. Концедалов
82'
73'
ГОЛ! 1:2!
З. Тошич
69'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Муса
69'
Замена
Р. Эльм
️️️️
Г. Миланов
Желтая карточка
М. Родич
65'
Замена
А. Путило
️️️️
Л. Шелтон
59'
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Даниленко
57'
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
Г. Миланов
Желтая карточка
Л. Шелтон
33'
Желтая карточка
Р. Концедалов
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шелтон
Пас отдал
М. Родич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Парейко
23
Родич
8
Колодин
5
Ковальчик
31
Леандро
11
Концедалов
20
Алдонин
5
Каряка
21
Бибилов
78
Шелтон
39
Даниленко
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
78
Шелтон
14
Путило
14
Путило
78
Шелтон
39
Даниленко
0
Сычев
0
Сычев
39
Даниленко
11
Концедалов
22
Мукенди
22
Мукенди
11
Концедалов
7
Муса
7
Цубер
7
Цубер
7
Муса
17
Миланов
20
Эльм
20
Эльм
17
Миланов
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
Остались в запасе
Волга
ЦСКА
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Волга - ЦСКА
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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