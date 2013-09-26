Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 26 сентября 2013
Томь
26.09.2013, четверг, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Волга
56'
П. Голышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волга
Желтая карточка
В. Рыков
87'
Замена
Н. Баженов
️️️️
И. Портнягин
83'
81'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
П. Польчак
Замена
М. Комков
️️️️
П. Голышев
79'
Желтая карточка
А. Аравин
78'
78'
Травма
П. Польчак
61'
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Д. Сычев
Замена
П. Игнатович
️️️️
В. Сорокин
59'
Желтая карточка
В. Кисенков
58'
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Пас отдал
В. Сорокин
56'
46'
Замена
А. Шуленин
️️️️
Ш. Бибилов
44'
Вторая желтая
Е. Алдонин
42'
Желтая карточка
Е. Алдонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
40
Младен Божович
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
2
Алексей Аравин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ЦП
72
Павел Голышев
(К)
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-4-2
40
Божович
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
15
Кисенков
2
Аравин
44
Башкиров
72
Голышев
15
Сорокин
16
Голенда
97
Портнягин
4-2-1-2-1
35
Парейко
31
Леандро
24
Польчак
4
Булгару
23
Родич
11
Концедалов
20
Алдонин
14
Путило
5
Каряка
21
Бибилов
0
Сычев
15
Сорокин
29
Игнатович
29
Игнатович
15
Сорокин
72
Голышев
10
Комков
10
Комков
72
Голышев
97
Портнягин
32
Баженов
32
Баженов
97
Портнягин
21
Бибилов
9
Шуленин
9
Шуленин
21
Бибилов
24
Польчак
78
Шелтон
78
Шелтон
24
Польчак
0
Сычев
23
Булыкин
23
Булыкин
0
Сычев
Остались в запасе
Томь
Волга
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Статистика матча Томь - Волга
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Томь
Волга
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+