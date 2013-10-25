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Крылья Советов - Волга
Крылья Советов - Волга: обзор матча 25 октября 2013
Крылья Советов
25.10.2013, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Волга
10'
Кабайеро
56'
А. Павленко
29'
Ш. Бибилов
75'
А. Даниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волга
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Аджинджал
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Драгун
77'
76'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
Ш. Бибилов
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Даниленко
Пас отдал
А. Каряка
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Павленко
73'
65'
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Мукенди
ГОЛ! 2:1!
А. Павленко
Пас отдал
Р. Аджинджал
56'
Желтая карточка
П. Немов
52'
41'
Желтая карточка
Е. Алдонин
29'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бибилов
Пас отдал
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
Кабайеро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛВ
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
14
Антон Путило
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Себайос
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
9
Александр Шуленин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-3-3-1
16
Веремко
25
Амисулашвили
30
Надсон
26
Браун Форбс
15
Цаллагов
21
Драгун
5
Немов
20
Аджинджал
8
Павленко
2
Горо
9
Кабайеро
4-2-1-2-1
35
Парейко
31
Леандро
8
Колодин
5
Ковальчик
23
Родич
11
Концедалов
20
Алдонин
5
Каряка
14
Путило
21
Бибилов
22
Мукенди
8
Павленко
20
Семшов
20
Семшов
8
Павленко
20
Аджинджал
4
Елисеев
4
Елисеев
20
Аджинджал
21
Драгун
12
Корниленко
12
Корниленко
21
Драгун
21
Бибилов
78
Шелтон
78
Шелтон
21
Бибилов
22
Мукенди
39
Даниленко
39
Даниленко
22
Мукенди
Остались в запасе
Крылья Советов
Волга
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Крылья Советов - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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