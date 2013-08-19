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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Волга
Ростов - Волга: обзор матча 19 августа 2013
Ростов
19.08.2013, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Волга
50'
Джано
68'
Т. Калачев
75'
А. Дзюба
88'
Б. Су Ю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Волга
ГОЛ! 4:0!
Б. Су Ю
Пас отдал
Д. Полоз
88'
85'
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Мукенди
82'
Вторая желтая
Д. Колодин
Замена
Б. Су Ю
️️️️
К. Гуелор Канга
81'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Джано
75'
74'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Л. Шелтон
74'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Ропотан
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Гацкан
71'
Желтая карточка
К. Агаларов
70'
Желтая карточка
И. Лоло
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Калачев
Пас отдал
Джано
68'
55'
Желтая карточка
Д. Колодин
ГОЛ! 1:0!
Джано
Пас отдал
К. Гуелор Канга
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
19
Адриан Ропотан
ОП
14
Антон Путило
ОП
5
Андрей Каряка
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
42
Ксулу
7
Агаларов
7
Шешуков
8
Гацкан
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-2-2
25
Нигматуллин
31
Леандро
4
Булгару
8
Колодин
5
Ковальчик
19
Ропотан
14
Путило
5
Каряка
78
Шелтон
22
Мукенди
0
Сычев
8
Канга
86
Ю
86
Ю
8
Канга
8
Гацкан
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Гацкан
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
19
Ропотан
11
Концедалов
11
Концедалов
19
Ропотан
78
Шелтон
21
Бибилов
21
Бибилов
78
Шелтон
22
Мукенди
39
Даниленко
39
Даниленко
22
Мукенди
Остались в запасе
Ростов
Волга
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Волга
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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