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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ростов
Волга - Ростов: обзор матча 21 апреля 2014
Волга
21.04.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
1'
П. Польчак
62'
А. Саркисов
89'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ростов
Желтая карточка
С. Парейко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Калачев
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Замена
М. Мукенди
️️️️
А. Саркисов
81'
70'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Каряка
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Саркисов
62'
Замена
А. Путило
️️️️
А. Даниленко
53'
34'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Е. Алдонин
33'
Желтая карточка
М. Родич
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Польчак
Пас отдал
А. Каряка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Артур Саркисов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Андрей Каряка
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
31
Леандро
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-1-4-1
35
Парейко
23
Родич
8
Колодин
24
Польчак
4
Чичерин
20
Алдонин
11
Саркисов
5
Каряка
9
Шуленин
31
Леандро
39
Даниленко
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
43
Логашов
0
Дьяков
15
Баштуш
34
Маргасов
8
Гацкан
92
Емельянов
2
Калачев
15
Фатуллаев
54
Синама-Понголь
22
Дзюба
39
Даниленко
14
Путило
14
Путило
39
Даниленко
5
Каряка
19
Ропотан
19
Ропотан
5
Каряка
11
Саркисов
22
Мукенди
22
Мукенди
11
Саркисов
54
Синама-Понголь
86
Ю
86
Ю
54
Синама-Понголь
Остались в запасе
Волга
Ростов
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
87
Кирилл Зубков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
8
Дмитрий Карташов
ОП
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
17
Андрей Демченко
ЛЗ
1
Антон Амельченко
ВР
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
87
Кирилл Зубков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Карташов
ОП
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
17
Андрей Демченко
ЛЗ
1
Антон Амельченко
ВР
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Волга - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 18:45 (прямая)
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