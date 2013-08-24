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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ахмат
Волга - Ахмат: обзор матча 24 августа 2013
Волга
24.08.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
75'
А. Путило
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ахмат
90'
+3
Желтая карточка
И. Лебеденко
Желтая карточка
С. Булгару
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Тагилов
️️️️
И. Темников
Замена
А. Ропотан
️️️️
Д. Сычев
90'
Желтая карточка
Д. Сычев
87'
82'
Замена
Кану
️️️️
О. Иванов
Желтая карточка
М. Мукенди
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Путило
Пас отдал
Д. Сычев
75'
71'
Замена
Аилтон
️️️️
М. Макушевски
66'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
М. Мукенди
️️️️
Л. Шелтон
66'
59'
Желтая карточка
Ю. Ояла
Желтая карточка
А. Каряка
58'
Желтая карточка
А. Путило
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Семен Булгару
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
9
Александр Шуленин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
17
Мацей Макушевски
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Комаров
4
Булгару
5
Ковальчик
24
Польчак
31
Леандро
9
Шуленин
11
Концедалов
14
Путило
78
Шелтон
5
Каряка
0
Сычев
4-3-1-2
1
Городов
11
Темников
40
Ояла
5
Феррейра
24
Коморовски
8
Маурисио
19
Иванов
22
Пирис
17
Макушевски
9
Садаев
10
Лебеденко
0
Сычев
19
Ропотан
19
Ропотан
0
Сычев
78
Шелтон
22
Мукенди
22
Мукенди
78
Шелтон
11
Темников
4
Тагилов
4
Тагилов
11
Темников
19
Иванов
10
Кану
10
Кану
19
Иванов
17
Макушевски
9
Аилтон
9
Аилтон
17
Макушевски
Остались в запасе
Волга
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Волга - Ахмат
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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