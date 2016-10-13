Каряка: «Селихов возвращается в общую группу»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о том, как проходит восстановление вратаря Александра Селихова после травмы голеностопа.

«Была ли пауза в чемпионате перед игрой на пользу «Амкару»? Это заранее никогда нельзя предугадать. Конечно, ритмичный календарь лучше всего, но так не бывает. Перерыв в чемпионате – это всегда проблема, но кто и как ее решит, покажет только игра.

Специалисты едины во мнении, что «Локомотив» занимает не свое место в турнирной таблице. В команде действительно собраны сильные футболисты во всех линиях, много игроков сборных.

Селихов возвращается в общую группу. Правда, возможно, какое-то время будет работать с некоторыми ограничениями», — сказал он.

Напомним, что «Амкар» примет «Локомотив» в субботу.