Гендиректор «Амкара» – об уходе Каряки: «Андрей хочет работать главным тренером. Конфликта с Евсеевым у него нет»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что послужило причиной ухода Андрея Каряки из тренерского штаба команды, о котором было объявлено сегодня.

– Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет. Просто человек созрел для самостоятельной работы и хочет попробовать себя в роли главного тренера. В «Амкаре» он проработал три года, и я считаю, что он вырос в квалифицированного специалиста.

– То есть в ближайшее время он возглавит какую-то команду?

– Видимо да, есть у него какие-то варианты. Он много сделал для «Амкара», и мы не можем препятствовать его желанию поработать главным тренером.

– ПФЛ или ФНЛ?

– Не могу вам сказать. Он сам не рассказывал, поэтому лучше спросить у него.

Напомним, Каряка работал старшим тренером «Амкара» с января 2015 года. В начале марта пермяков также покинул главный тренер Гаджи Гаджиев.