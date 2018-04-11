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    Гендиректор «Амкара» – об уходе Каряки: «Андрей хочет работать главным тренером. Конфликта с Евсеевым у него нет»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что послужило причиной ухода Андрея Каряки из тренерского штаба команды, о котором было объявлено сегодня.

    – Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет. Просто человек созрел для самостоятельной работы и хочет попробовать себя в роли главного тренера. В «Амкаре» он проработал три года, и я считаю, что он вырос в квалифицированного специалиста.

    – То есть в ближайшее время он возглавит какую-то команду?

    – Видимо да, есть у него какие-то варианты. Он много сделал для «Амкара», и мы не можем препятствовать его желанию поработать главным тренером.

    – ПФЛ или ФНЛ?

    – Не могу вам сказать. Он сам не рассказывал, поэтому лучше спросить у него.

    Напомним, Каряка работал старшим тренером «Амкара» с января 2015 года. В начале марта пермяков также покинул главный тренер Гаджи Гаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 11 апреля 2018, 18:37

      Деньги остались на одного тренера.

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