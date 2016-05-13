Каряка: «Второй тайм провели намного лучше, создали ряд опасных моментов»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка признал, что его команда провалила первый тайм в матче 28-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:2).

«Первый тайм провели плохо – было много потерь в середине поля, поэтому получали контратаки. В принципе, второй гол так и был забит.

Второй тайм провели намного лучше, создали ряд опасных моментов. Были повторы, были удары – не удалось забить. То, что первый тайм получился не очень, связываю с тем, что ввели ряд новых игроков в основной состав. Во втором тайме вроде нормально проявили себя ребята.

«Уфа» – прямой конкурент, поэтому в любом случае надо обыгрывать соперника. Подготовка к матчу начнется уже сегодня», – сказал он.