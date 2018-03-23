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    Каряка: «Неприятно, что «Амкару» не разрешают играть дома»

    Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал перенос матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» из Перми в Москву. Встреча состоится 31 марта на стадионе «РЖД Арена».

    «Знаю, что рассматривались разные варианты. Кто именно принимал это решение, я не знаю. Неприятно, конечно, что дома не разрешают играть. Не знаю, по каким причинам. Поле достаточно хорошее. Мы тренируемся на нем все время. Проводили игры, и на Кубок играли при минус 15 и проблем не было. Конечно, хочется играть дома. Но что мы можем сделать.

    Я только от вас узнал, что будем играть в Черкизове. Как будем строить игру, будет понятно перед матчем», – сказал Каряка.

    Источник: Sport24

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    23.03.2018 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +842

      sined1951 23 марта 2018, 13:21

      Болельщиков придет раз-два и обчелся, а получить травму на таком поле как нехера делать.

      0
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      Рейтинг: +17839

      ilichkadr 23 марта 2018, 08:49

      Андрюха, не переживай. Базар, вокзал, проезд, гостиница, усиленное питание.......всё за счет РЖД!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ilichkadr 23 марта 2018, 10:56

      ...а болельщикам Амкара, что?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17839

      ilichkadr > vladimir-7 23 марта 2018, 20:49

      Болельщики отдыхают, ибо в финансовых проблемах клубах не участвуют...........

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