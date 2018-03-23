Каряка: «Неприятно, что «Амкару» не разрешают играть дома»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал перенос матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» из Перми в Москву. Встреча состоится 31 марта на стадионе «РЖД Арена».

«Знаю, что рассматривались разные варианты. Кто именно принимал это решение, я не знаю. Неприятно, конечно, что дома не разрешают играть. Не знаю, по каким причинам. Поле достаточно хорошее. Мы тренируемся на нем все время. Проводили игры, и на Кубок играли при минус 15 и проблем не было. Конечно, хочется играть дома. Но что мы можем сделать.

Я только от вас узнал, что будем играть в Черкизове. Как будем строить игру, будет понятно перед матчем», – сказал Каряка.