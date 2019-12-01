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  • Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка

Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка

1 декабря 2019, 14:50
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА. Игрок вышел на поле в матче против «Хайтэка». Фото доступно ниже.

За ЦДКА также выступают Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин – бывшие игроки сборной России. Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

  • На клубном уровне форвард больше всего матчей провел за «Спартак».
  • В Европе Павлюченко выступал за «Тоттенхэм».
  • Нападающий – двукратный обладатель Кубка России (в составе разных команд).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Билялетдинов Динияр Алдонин Евгений Павлюченко Роман Каряка Андрей
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