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    Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА. Игрок вышел на поле в матче против «Хайтэка». Фото доступно ниже.

    За ЦДКА также выступают Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин – бывшие игроки сборной России. Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

    • На клубном уровне форвард больше всего матчей провел за «Спартак».
    • В Европе Павлюченко выступал за «Тоттенхэм».
    • Нападающий – двукратный обладатель Кубка России (в составе разных команд).

    Источник: «Чемпионат»

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