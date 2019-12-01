Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА. Игрок вышел на поле в матче против «Хайтэка». Фото доступно ниже.

За ЦДКА также выступают Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин – бывшие игроки сборной России. Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2017 году.