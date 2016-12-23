Каряка: «У Селихова есть все, чтобы играть на высоком уровне. Но до Акинфеева ему нужно еще очень много работать»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка сравнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с экс-вратарем пермской команды Александром Селиховым, который подписал контракт со «Спартаком». По словам специалиста, у Селихова есть все, чтобы играть на высоком уровне.

«Сравнения с Акинфеевым? Они действительно похожи универсализмом. У Селихова очень хорошая реакция, прыгучесть, игра ногами, он уверенно действует на выходах, психологически устойчив. В общем, у него есть все, чтобы играть на очень высоком уровне. Но для полноценного сравнения с Акинфеевым Саше еще очень много нужно работать.

Общался ли он со мной перед уходом в «Спартак»? Общался, конечно. А что нам, отговаривать что ли? «Спартак» идет на первом месте, по игре команда тоже была сильнее остальных. Тут только радоваться остается, что Селихов переходит в такой сильный клуб. Мы с ним хорошо общаемся. Будет скучно – я всегда на связи», – сказал Каряка.