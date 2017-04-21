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Каряка: «Игры с «Ростовом» – отличная школа»

21 апреля 2017, 09:13
2

Тренер «Амкара» Андрей Каряка не видит проблем в том, что его команда проведет три матча за восемь дней. По его словам, пермяки подходят к этим играм в хорошем физическом состоянии, а также с пустым лазаретом.

– «Амкару» предстоит провести три матча за восемь дней. Как вы считаете, команда готова к игре в таком режиме?

– Нам предстоят матчи с сильными соперниками, и, конечно, едва ли есть смысл что-то загадывать. Единственное, в чем я уверен – так это в том, что футболисты подходят к этим играм в хорошем физическом состоянии.

– Все игроки основного состава здоровы?

– Да. Наш лазарет опустел еще на прошлой неделе и, к счастью, матч с «Уфой», хоть борьба и была очень жесткой, работы нашим медикам не добавил.

– Ваше мнение о «Локомотиве».

– На мой взгляд, они в последнее время заметно прибавили, в первую очередь – в атаке. Команда усилилась в межсезонье, и все новички оправдывают ожидания.

– «Краснодар» тоже силен, в первую очередь, атакой...

– Я бы сказал, что эта команда имеет сильных исполнителей в каждой линии и играет в современный сбалансированный футбол. Нам, конечно, придется подумать о том, как сдержать грозных нападающих «Краснодара», но и забить ему тоже будет непросто.

– Завершит эту горячую неделю игра в Ростове. На ваш взгляд, дончане, которые в этом году провели больше официальных игр, чем любая другая российская команда, смогут завершить сезон на высокой ноте?

– Меня это не удивит. Я знаю, насколько грамотно там построена работа и насколько мотивированы футболисты на достижение результата. Вообще, игры с такими командами, как «Ростов» – всегда отличная школа для наших футболистов. И поэтому особенно обидно, что мы будем в неравных условиях по сравнению с соперниками.

– Что вы имеете в виду?

– Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане – 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение. Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, «Амкару» даже не ответили на наше письмо.

– В первом круге «Амкар» играл с «Ростовом» через два дня после тяжелейшего кубкового матча с «Уралом», который завершился лишь в серии пенальти, и победил...

– Это говорит только об одном – мы готовы играть в таком ритме. И я очень надеюсь, что в предстоящих матчах мы тоже покажем все, на что способны.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ростов Каряка Андрей
Комментарии (2)
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den161
1492757773
– «Амкару» предстоит провести три матча за восемь дней... Только Амкару??? А урал и локо вообще за 10дней 4игры
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zico2205
1492761595
Вы забыли сказать что в 1 круге играли со вторым составом Ростова...
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