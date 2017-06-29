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Каряка: «Амкар» уверен в своих силах»

29 июня 2017, 07:18
3

Тренер «Амкара» Андрей Каряка подвел итоги товарищеского матча против команды «Триглав». По его словам, пока еще заметны высокие нагрузки, которые сказываются на игре

«Чувствовалось, что ребятам тяжеловато, потому что нагрузки у нас высокие. Но, несмотря на это, они показали неплохой футбол и выиграли уверенно.

В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, но реализовать из не удалось. Зато забили три мяча после перерыва.

Видно, что, несмотря на серьезные нагрузки, команда уверена в своих силах, играет в охотку, и это не может не радовать», – сказал Каряка.

Товарищеский матч «Амкар» – «Триглав» закончился со счетом 3:0.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Каряка Андрей
Комментарии (3)
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Одинокий волк Маквейд
1498714332
Удачи пермякам
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сапёр75
1498714412
Верной дорогой идём,товарищи !
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Берёза В.
1498733459
Вперёд АМКАР !
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