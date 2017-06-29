Каряка: «Амкар» уверен в своих силах»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка подвел итоги товарищеского матча против команды «Триглав». По его словам, пока еще заметны высокие нагрузки, которые сказываются на игре

«Чувствовалось, что ребятам тяжеловато, потому что нагрузки у нас высокие. Но, несмотря на это, они показали неплохой футбол и выиграли уверенно.

В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, но реализовать из не удалось. Зато забили три мяча после перерыва.

Видно, что, несмотря на серьезные нагрузки, команда уверена в своих силах, играет в охотку, и это не может не радовать», – сказал Каряка.

Товарищеский матч «Амкар» – «Триглав» закончился со счетом 3:0.